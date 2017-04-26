شاهد ما حدث لمهجري حي الوعر بحمص أثناء العبور

وصلت الدفعة السادسة من مهجري حي الوعر في مدينة حمص، إلى غرب جرابلس، وتتكون الدفعة الجديدة من 360 عائلة.

وتأتي عمليات التهجير ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه بين القائمين على الحي و النظام السوري والذي ينص على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي من ضمنهم 2500 مقاتل بمعدل دفعة واحدة كل أسبوع باتجاه ريف حمص الشمالي أو إدلب أو منطقة جرابلس.

الفرار من الحصار إلى فقر مدقع قد لا يمثل فارقا كبيرا لدى هؤلاء، فهم معدمون جائعون تركوا خلفهم منازلهم وممتلكاتهم وجاؤوا ليقتاتوا على الفتات ويفترشوا ما تجود به أيادي الأهالي هنا من قطع قماش أو سجاد قديم، ولا سيما وأنهم دفعوا ما يملكون لتجار الطرق كما وصفهم البعض، فقط لإيصالهم بسلام.

هجرة قسرية وإن جاءت تنفيذا لاتفاق مبرم مع النظام قبلت به المعارضة إلا أن البعض يُصر على أن ما يحدث لا يخرج عن إطار التهجير القسري والتغيير الديمغرافي برعاية دولية.