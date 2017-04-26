الجيش الحر يقترب من فك حصار داعش على القلمون

تمكن الجيش الحر من السيطرة على أجزاء واسعة من البادية السورية بعد سلسلة معارك خاضها ضد تنظيم داعش لتقف على بعد عشرين كيلومترا من فك الحصار عن القلمون الشرقي.

غرفة العمليات المشتركة التي أطلقت المعركة تضمنت خمسة فصائل عاملة في البادية والقلمون الشرقي محددة أهدافها لفتح الطريق وربط المنطقتين ورفع الحصار عنهما وضرب داعش وقوات النظام المرابطة في تلك المنطقة.

المكتب الإعلامي لأحد الفصائل المشاركة في المعركة أفاد بأن الفصائل العسكرية على بعد عشرين كيلومترا فقط من القلمون، معلنا بذلك أن المساحة التي استعدتها فصائل الحر في البادية السورية تقدر الآن بمئتين وأربعين كيلومترًا.

وفي ما يتعلق بالتوسع بالمرحلة الثانية، أشار المكتب الاعلامي إلى أن الفصائل سيطرت على منطقة أتوستراد أبو الشامات وبئر ومزرعة مداد وكسارات عادة وأطراف جبال المحسا، ليبقى تل مكحول فقط ضمن تحصينات داعش.

وتعد منطقة البادية مفصلًا هامًا لداعش إذ يعتمدها كطريق إمداد له من الجنوب إلى الشمال كريف حلب، وإلى الشرق كمدينتي دير الزور والرقة.