أسعد الزعبي للحدث: هذه رسائل إسرائيل من الغارات

عرض العميد أسعد عوض الزعبي في تصريح خاص له مع قناة "الحدث" تفاصيل عن #مطار_دمشق_الدولي، حيث قال إنه عبارة عن قسمين، الأول القسم الشمالي الشرقي، وهو مطار مدني، ولديه مهبط باتجاه بحيرة #العتيبة، والآخر القسم الجنوبي الغربي، وفيه اللواء 29 عسكري، وفيه 3 أسراب من النقل العسكري، سربان للنقل الخفيف، والثالث للنقل السريع. ويحوي أيضا طائرات رئاسية.

فيما تقع في القسم الجنوبي الغربي من المطار أطراف #المستودعات التي يتم إليها نقل #الأسلحة_الإيرانية بشكل مستمر، وهي موجودة عند الجسر السابع من المطار، كما أنها ضمن المطار.

وكشف الزعبي أن تلك المنطقة قد تعرضت لعدة #غارات على الرغم من أنها محاطة ومحمية بقوات من #الحرس_الجمهوري التابع للنظام وعناصر من ميليشيات #حزب_الله.

واعتبر أيضا العقيد الزعبي أن الهدف من الضربات توجيه عدة رسائل، أهمها أن هناك تنسيقا روسيا إسرائيليا عالي المستوى، وأيضا أن #أميركا لن تسمح لإيران وحزب الله بأن يتمادى أكثر من هذا الحد، كما أن هناك نية لسحب سلاحه من #لبنان، والرسالة الأهم هي التي تؤكد أن نظام #بشار_الأسد وما يدعيه من نظام مقاوم وممانع ما هي إلا خدعة، فالنظام لم يرد على #إسرائيل بعد كل الغارات التي نفذتها.

وأكد الزعبي أن رد النظام وحلفائه سيكون من خلال غارات قد بدأت منذ الصباح على بلدات في إدلب وحماة، مؤكداً أن روسيا تغذي أنظمة إرهابية مثل إيران وبشار الأسد وحزب الله.