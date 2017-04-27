تاريخ الغارات الإسرائيلية منذ بدء الأزمة في سوريا

طالت #ضربة إسرائيلية جديدة على #سوريا قاعدة لميليشيات #حزب_الله ومستودع أسلحة تابع لها في #مطار_دمشق بحسب مصدر استخباراتي في المنطقة قال لرويترز إن ضربة إسرائيلية أصابت مستودعا لتوريد الأسلحة تديره ميليشيات حزب الله اللبنانية قرب مطار دمشق، حيث يتم إرسال إمدادات منتظمة من #طهران على طائرات تجارية وطائرات شحن.

وتحدثت وكالات أنباء عن 5 غارات استهدفت موقعا عسكريا داخل مطار دمشق.

وقد شهدت الأراضي السورية على مدى 4 أعوام، غارات إسرائيلية عدة، تركزت عادة على مواقع تابعة لميليشيات حزب الله.

ففي 13 فبراير 2017 نفذ #الجيش_الإسرائيلي هجوماً صاروخياً على #مطار_المزة استهدف مستودعات صواريخ وأسلحة.

وفي 30 نوفمبر2016 استهدفت مقاتلات إسرائيلية موقعاً عسكرياً في دمشق.

كما نفذت #إسرائيل في 28 نوفمبر2016 غارة على موقع تابع لداعش جنوب الجولان.

وفي 18 سبتمبر 2016، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت مواقع عسكرية في ريف القنيطرة.

وفي 14 سبتمبر 2016، قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع لجيش النظام شرق جبل الشيخ بعد سقوط 3 قذائف في الجانب المحتل من الجولان.

واستهدفت أيضا في 20 ديسمبر 2015 غارة إسرائيلية القيادي في حزب الله سمير القنطار في بلدة جرمانا جنوب دمشق.

وفي 18 يناير 2015، استهدفت إسرائيل رتلاً عسكرياً تابعاً لحزب الله قتل خلالها جهاد مغنية في القنيطرة.

أما في 30 يناير 2013، فقد غارت إسرائيل على مواقع كيمياوية تابعة لجيش النظام قرب العاصمة دمشق.