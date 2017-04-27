غارة إسرائيلية استهدفت حزب الله بمحيط مطار دمشق الدولي

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر استخباراتي لم تحدده بأن #غارة_إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لميليشيات #حزب_الله اللبناني في #مطار_دمشق_الدولي ، موضحة أن #إيران تستغل المطار كجسر جوي لإمداد حلفائها.

وكانت الوكالة قد نقلت، في وقت سابق، عن مصادر في #المعارضة أن ضربات صاروخية استهدفت #مستودع_ذخيرة و #قاعدة قرب المطار تستخدمها ميليشيات تدعمها طهران، في حين قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن #الطيران_الإسرائيلي استهدف السرب العسكري داخل المطار بخمس غارات.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع #انفجار ضخم في محيط #مطار_دمشق_الدولي أعقبه #حريق في المكان نفسه في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

من جهته، أقر إعلام ميليشيات حزب الله أن الغارة إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن الانفجار الذي سمع صداه في معظم أحياء #دمشق ناجم عن غارة إسرائيلية تسببت في تفجير خط الغاز المساعد المغذي لتوليد #الكهرباء في العاصمة.

ونشر مركز الغوطة الإعلامي فيديو يظهر الانفجار من بعيد.

واقعة دمشق مشابهة للأسلوب الإسرائيلي

من جهة أخرى، اعتبر وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الغارة على مطار دمشق تتماشى مع سياسة #إسرائيل بالتحرك لمنع إيران من تهريب الأسلحة المتطورة لحزب الله عبر سوريا.

واكتفى بالتذكير بما ورد على لسان #نتنياهو بأنهم سيردون كلما حصلوا على معلومات بهذا الشأن.