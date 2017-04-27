سوريا.. مطالبة أممية بحماية المدنيين والمنشآت الطبية

دانت #الأمم_المتحدة الاعتداءات المتواصلة على المستشفيات، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين و #المنشآت_المدنية.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تقارير أممية تفيد بتعرض مستشفى وسيم الحسيني في كفر تخاريم بريف #إدلب الشمالي لقصف جوي، ما أدى إلى توقفه عن العمل بشكل كامل، كما تعرض مستشفى ميداني بمنطقة عابدين بريف إدلب الجنوبي لقصف أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.

وأوضح دوجاريك أنه تم الإبلاغ عن أربع عمليات #قصف_جوي أخرى، استهدفت #منشآت_طبية بالمنطقة، خلال نيسان/إبريل الحالي وحده، منها مستشفى متخصص برعاية الأمهات والأطفال.