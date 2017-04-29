واشنطن: لن نتسامح مع مستخدمي الكيمياوي في سوريا

في الذكرى السنوية العشرين للتوقيع على اتفاقية #حظر_الأسلحة_الكيمياوية ، جدد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر التأكيد أنه لن يتم التسامح مع استخدام هذه الأسلحة.

واعتبر في بیان أن هناك تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي. وأشار إلى قلق المنظمة إزاء الثغرات والتضاربات والتناقضات في إعلان #سوريا انضمامها لاتفاقية #حظر_الأسلحة الكيمياوية وتدميرها لمخزونها، مذكراً بأنه سبق مخاوف المنظمة أحدث #الهجمات المروعة بهذه الأسلحة التي ارتكبها #نظام_الأسد في #خان_شيخون في وقت سابق من هذا الشهر.

قبل ذلك أكد المدير العام للأمم المتحدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أحمد أوزومكو استخدام #الأسلحة_السامة أكثر من 45 مرة في سوريا، بدءاً من الجزء الثاني من العام الماضي وحتى الرابع من إبريل/نيسان الجاري.

وأضاف أن نتائج الفحوصات التي أجريت على عينات أرفقت بتقارير تحدثت عن استخدام الأسلحة السامة أثبتت بما لا يقبل الجدل أن العينات المأخوذة من #الضحايا أظهرت استخدام #غاز_السارين أو مواد مماثلة أخرى.