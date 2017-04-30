أردوغان: الرقة ستتحول إلى مقبرة لداعش

دعا الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الولايات المتحدة و #التحالف_الدولي المناهض لتنظيم #داعش إلى توحيد الصفوف وتحويل مدينة #الرقة السورية إلى مقبرة للمتطرفين.

وكرر أردوغان متحدثاً في مؤتمر للأعمال السبت أنه سيسعى لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب خلال لقائهما الشهر المقبل بأنه يجب الاستعانة بقوات تدعمها أنقرة لاستعادة مدينة الرقة السورية من داعش، بدلاً من وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا تهديداً إرهابياً لها.

وتشعر تركيا بنزع من الاستياء للدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون) شريكاً يمكن الاعتماد عليه في #سوريا ، لكن أنقرة تعتبرها قوة معادية على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية.

وتخشى أنقرة من تأسيس منطقة تسيطر عليها تلك الوحدات الكردية على حدودها الجنوبية، وتعتقد أنه يمكن استغلالها لدعم التمرد داخل تركيا.

