أستانا..مشاركة أوسع للمعارضة بعد "معطيات إيجابية"

مع اقتراب انعقاد محادثات أستانا أوائل مايو/أيار المقبل.. وافقت #فصائل #سورية #معارضة على المشاركة فيها بضوء معطيات إيجابية ترتبط بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول أطراف ضامنة جديدة بعدما كان الأمر مقتصراً على #روسيا و #إيران و #تركيا وذلك بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط.

وقال عضو وفد المعارضة إلى آستانا العميد #فاتح_حسون إن عوامل جديدة إيجابية أضيفت إلى جدول أعمال المفاوضات، وتم إرسالها بشكل غير رسمي إلى المعارضة حيث سيتم بحث هذه العوامل الجديدة ودراستُها رسمياً في جلسات المؤتمر.

وفي سياق متصل أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو أن #موسكو كانت تتوقع منذ البداية أن تتعرض الهدنة في سوريا لخروقات كبرى، مضيفة أن روسيا ستواصل العمل مع الضامنين الإيراني والتركي للمحافظة على وقف النار.