"سوريا الديموقراطية" تسيطر على 40% من الطبقة

أحرزت قوات سوريا الديموقراطية تقدما ضد داعش في الطبقة وفق المرصد السوري وسيطرت على 40% من المدينة من بينها اكثر من نصف الأحياء القديمة.

وسلكت قوات سوريا الديموقراطية طرق ضيقة، وقامت بمواجهات عنيفة بها ضد تنظيم داعش للسيطرة على كامل مدينة الطبقة.

قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا والمكونة من مجموعات كردية وعربية تقدمت من جديد في ستة أحياء من مدينة الطبقة.

وأكد المرصد السوري أن القوات المهاجمة سيطرت بالكامل على معظم مدينة الطبقة ليتبقى الجزء الشمالي القريب من السد تحت سيطرة داعش.

كذلك يسيطر داعش على القطاع الجنوبي من سد الفرات بما في ذلك المنشآت الخاصة بمحطة للطاقة الكهرومائية.

سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الطبقة تفتح طريقها باتجاه معركة مدينة الرقة.

يذكر أن السيطرة على مدينة الطبقة تندرج في إطار حملة غضب الفرات التي بدأتها قوات سوريا الديموقراطية، بدعم من التحالف الدولي في نوفمبر لطرد داعش من الرقة المعقله الأبرز للتنظيم في سوريا

