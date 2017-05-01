تقرير ألماني.. أزمة مالية خانقة تواجه ميليشيا حزب الله

فيما يواصل #الكونغرس_الأميركي بحث تشديد العقوبات على ميليشيا #حزب_الله اللبنانية، ذكرت مصادر قبل فترة وجيزة أن لبنان تلقى معلومات عن مشروع يستكمل ما كان صدر بقرار منع التمويل الدولي لحزب الله بتوسيع دائرة العقوبات من شخصيات وكيانات محلية ودولية.

في المقابل، نشرت صحيفة دي فيلت الألمانية قبل يومين تقريراً يفيد بأن ميليشيا حزب الله تعاني أزمة خانقة، بسبب نفاد مواردها المالية، وأن الحزب فقد العديد من عناصره، بالإضافة إلى أنه يشهد تراجعاً على المستوى الإداري والمالي والعسكري.

وتنبأ التقرير الألماني بقرب نهاية الحزب. وبينت الصحيفة أن زعيم التنظيم حسن نصر الله أمر بتصفية القائد العسكري #مصطفى_بدر_الدين السنة الماضية.

وكان كبير مستشاري وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية السابق آدم زوبين، أعلن في مايو الماضي أن ميليشيا حزب الله تعيش أزمة مالية غير مسبوقة.

يشار إلى أن هذه الأزمة بدأت بعد فترة من دخول حزب الله إلى سوريا من أجل القتال إلى جانب النظام. وتعزى إلى سببين رئيسين الأول أن التنظيم يحارب على جبهات عدة، في حين أن مداخيله تقلصت نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليه إلى درجة أنه أصبح مهددا بالإفلاس.

أما السبب الثاني، فيتمثل في أن رجال الأعمال الشيعة الذين دأبوا على تمويل حزب الله، أصبحوا متخوفين من العقوبات الأميركية، إذا واصلوا تقديم دعمهم لهذا التنظيم.