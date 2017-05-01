روسيا تقترح ادخال قوات محايدة إلى مناطق خاصة في سوريا

كشف عضو في #المعارضة _لسورية المسلحة أن #روسيا طرحت فكرة إنشاء مناطق خاصة للتخفيف من حدة التوتر بين #قوات_النظام والمعارضة المسلحة، وإدخال قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.

وقال فاتح حسون، عضو وفد #الفصائل_السورية المسلحة ، ووفد الهيئة العليا للتفاوض الاثنين إن موسكو لم تحدد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس، لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.

وأكد عضو وفد الهيئة العليا للتفاوض أنه في حال تمت الموافقة من قبل أطراف الصراع على اقتراح موسكو، فسيتم إنشاء مجموعة عمل، ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات.

