سوريا.. مدن وبلدات ريف حماة الشمالي مناطق منكوبة

وسط تغير جبهات المواجهة في #سوريا ، تنتقل معاناة القتل والتدمير إلى قرى وبلدات جديدة.

فقد أعلن مجلس محافظة #حماة أن كافة مدن وبلدات "الريف الشمالي" للمحافظة مناطق منكوبة بشكلٍ كامل، داعياً المنظمات والهيئات للوقوف إلى جانب السكان المهجرين من أحيائهم وقراهم جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف من قبل النظام والمليشيات الشيعية وروسيا.

وأوضح المجلس في بيانٍ له الاثنين، أن قوات #النظام_السوري والميليشيات المدعومة إيرانياً شنت منذ نحو شهرين حملة عسكرية ضخمة مدعومة بالدبابات والراجمات، وتحت غطاء جوي من طيران الروسي ومقاتلات #الأسد الحربية متبعة سياسة الأرض المحروقة في قصفها العشوائي.

في هذا الوقت أحصى المرصد السوري عدد قتلى سوريا الذي قضوا بغارات روسية منذ بدء التدخل العسكري في 30 ستبمبر 2015. وبحسب الإحصائية، فإنّ ما يقارب 12 ألفاً قُتلوا بالغارات الروسية منذ 17 شهراً.

