عاجل

البث المباشر
الحدث سوريا

سوريا.. مدن وبلدات ريف حماة الشمالي مناطق منكوبة

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

وسط تغير جبهات المواجهة في #سوريا ، تنتقل معاناة القتل والتدمير إلى قرى وبلدات جديدة.

فقد أعلن مجلس محافظة #حماة أن كافة مدن وبلدات "الريف الشمالي" للمحافظة مناطق منكوبة بشكلٍ كامل، داعياً المنظمات والهيئات للوقوف إلى جانب السكان المهجرين من أحيائهم وقراهم جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف من قبل النظام والمليشيات الشيعية وروسيا.

وأوضح المجلس في بيانٍ له الاثنين، أن قوات #النظام_السوري والميليشيات المدعومة إيرانياً شنت منذ نحو شهرين حملة عسكرية ضخمة مدعومة بالدبابات والراجمات، وتحت غطاء جوي من طيران الروسي ومقاتلات #الأسد الحربية متبعة سياسة الأرض المحروقة في قصفها العشوائي.

في هذا الوقت أحصى المرصد السوري عدد قتلى سوريا الذي قضوا بغارات روسية منذ بدء التدخل العسكري في 30 ستبمبر 2015. وبحسب الإحصائية، فإنّ ما يقارب 12 ألفاً قُتلوا بالغارات الروسية منذ 17 شهراً.

كلمات دالّة

#سوريا, #حماة, #النظام السوري, #الأسد

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر