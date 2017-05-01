القبض على اللبناني الذي ضرب الطفل السوري متحديا السلطات

ألقت أجهزة الأمن اللبنانية القبض على الرجل الذي ضرب الطفل السوري بعدما أثارت الحدث قضيته.

وكان #شاب #لبناني قد تحدى أجهزة الأمن و #انتقم من #طفل_سوري بعد يوم من انتشار فيديو له أثناء #ضربه و #تعنيفه .

وردا على الفيديو الذي عرضته قناة الحدث نقلا عن موقع " #وينية_الدولة " لتسليط الضوء على قضية #الفتى_السوري الذي تعرض للضرب على يد شخص لبناني بحضور آخرين كانوا يتهكمون ويسخرون من الطفل، عاد الشخص ذاته للاعتداء مجددا على الفتى الذي يدعى سعيد السوري ويبلغ من العمر 14 عاما ويعمل في مقهى في #بيروت وقام بتصويره أثناء ضربه وتوجيه عبارات نابية له.