معارك في طرق ضيقة بين المنازل في مدينة الطبقة

تقدمت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الطبَقة بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم داعش. ولا يزال المتشددون ما يسيطرون على الأحياء الشمالية للمدينة إضافة إلى المناطق المحاذية للسد المائي.

طرق ضيقة تسلكها قوات سوريا الديموقراطية ومواجهات عنيفة تقوم بها ضد تنظيم داعش للسيطرة على كامل مدينة الطبقة.

قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا والمكونة من مجموعات كردية وعربية تقدمت من جديد في ستة أحياء من مدينة الطبقة.

المرصد السوري أكد أن القوات المهاجمة سيطرت بالكامل على معظم مدينة الطبقة ليتبقى الجزء الشمالي القريب من السد تحت سيطرة داعش

كذلك يسيطر داعش على القطاع الجنوبي من سد الفرات بما في ذلك المنشآت الخاصة بمحطة للطاقة الكهرومائية

سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الطبقة تفتح طريقها باتجاه معركة مدينة الرقة

السيطرة على مدينة الطبقة تندرج في إطار حملة غضب الفرات التي بدأتها قوات سوريا الديموقراطية، بدعم من التحالف الدولي في نوفمبر لطرد داعش من الرقة المعقله الأبرز للتنظيم في سوريا