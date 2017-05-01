وفد الأسد يصل أستانا وموسكو تستبق المحادثات بمقترح

أفادت مصادر دبلوماسية بوصول وفد #النظام_السوري برئاسة بشار #الجعفري إلى #أستانا للمشاركة في المحادثات حول #الأزمة_السورية .

وأعلن نائب وزير الخارجية الكازاخي أن اجتماع أستانا حول سوريا والمرتقب انعقاده الأربعاء والخميس المقبلين سيكون عالي المستوى، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك، كشف أحد مسؤولي فصائل #المعارضة_السورية المسلحة أن روسيا طرحت قبيل الجولة الجديدة من أستانا فكرة إنشاء مناطق خاصة للتخفيف من حدة التوتر بين قوات النظام والمعارضة المسلحة وإدخال قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.

وأضاف فاتح حسون عضو وفد الفصائل المسلحة، ووفد الهيئة العليا للتفاوض أن #موسكو لم تحدد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس.

لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.