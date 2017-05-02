إيران تتعهد بمواصلة دعمها العسكري غير المحدود للأسد

أكدت #طهران على لسان قائد القوات البرية في #الحرس_الثوري_الإيراني أنها ماضية في دعمها العسكري للنظام السوري، وذلك مع بدء الاستعدادات لإطلاق محادثات #أستانا رسمياً غداً.

وقال قائد القوة البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، إن #إيران ستواصل دعمها غير المحدود للنظام، وسترسل المزيد من #الخبراء_العسكريين على مختلف الأصعدة، لمنع انكسار المقاومة، على حد قوله.

كما أوضح باكبور أن الحرس الثوري سيرسل مزيداً من خبرائه الموجودين حالياً في #سوريا، لاسيما من وحدة صابرين للقوات الخاصة وفيلق القدس.

يذكر أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أقروا بمقتل أكثر من ألفين و100 عسكري ومتطوع ممن أرسلتهم طهران للقتال في سوريا و#العراق، إضافة إلى عشرات القادة والمسؤولين الأمنيين.