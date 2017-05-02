بعد ترحيب تركيا.. المعارضة تبحث المقترحات الروسية

رحبت #تركيا بالمقترح الروسي لإقامة أربع مناطق لتخفيف التوتر في #سوريا. وقد التقى الوفد التركي مع ممثلي المعارضة لبحث اقتراحات #روسيا التي سيناقشها غداً الرئيسان الروسي، فلاديمير #بوتين، والتركي، رجب طيب #أردوغان، في سوتشي.

وكانت موسكو قد اقترحت عدداً من النقاط، أبرزها تجميد الصراع في المناطق الساخنة وعدم السماح لطيران النظام بقصفها. وتضمنت النقطة الأولى أيضاً أن تدعم موسكو #المعارضة_المعتدلة لقتال #الجماعات_الإرهابية وفتح الممرات الإنسانية.

كما شملت الاقتراحات الروسية تبادل المعتقلين "غير السياسيين"، بالإضافة إلى تقديم المبادرات الدولية لنزغ الألغام، وإنشاء مجموعات دولية لوضع دستور جديد في سوريا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف ستشارك في اجتماع أستانا الرابع بشأن سوريا، الذي ينطلق غداً الأربعاء، ويستمر ليومين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنور جايناكوف، إن جميع الأطراف أكدت مشاركتها في الاجتماع، بما فيهم وفد المعارضة المسلحة السورية، وكذلك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن مشاركة دي ميستورا ستكون بصفة مراقب بناء على دعوة من حكومة #كازاخستان وسيرافقه وفد فني من خبراء #الأمم_المتحدة الذين حضروا اجتماعات سابقة في أستانا.

وأشار دوجاريك إلى أن دي ميستورا سيجري مشاورات سياسية مع ضامني وقف إطلاق النار وغيرهم من الحاضرين.

وأفادت مصادر دبلوماسية بوصول وفد #النظام_السوري ، برئاسة #بشار_الجعفري ، إلى أستانا للمشاركة في المحادثات حول #الأزمة_السورية.