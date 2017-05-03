طهران تحاكم رئيس حزب إيراني انتقد تدخلها في سوريا

أحال #القضاء_الإيراني على خلفية الصراع الذي يعصف بأروقة السياسة الإيرانية وتزامناً مع احتدام #الانتخابات الرئاسية، واستمرارا لنهج النظام الإيراني في سياسة القمع وتكميم الأفواه المعارضة، أحال عمدة #طهران الأسبق وأمين عام حزب عمال البناء #غلام_حسين_كرباستشي، إلى المحاكمة بسبب انتقاداته لسياسة بلاده في #الشرق_الأوسط وتدخلها العسكري في سوريا.

ويواجه كرباستشي الذي يرأس حزب "كوادر البناء" التابع لتيار الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني يواجه تهماً بالإساءة لقتلى إيران في سوريا الذين تطلق عليهم طهران تسمية "شهداء الحرم"، ما يستدعي التجريم والجزاء وفقاً لرئيس النيابة في أصفهان.

كما تلت إحالة كرباستشي للقضاء تصريحاته التي أثارت حفيظة #المتشددين، ولاقت هجوماً شرساً من قبل وسائل إعلام #الحرس_الثوري والتيار المحافظ، كصحيفة "كيهان" التي تعبر عن مواقف المرشد.

وكان رئيس حزب كوادر البناء انتقد خلال كلمته في إطلاق حملة الرئيس حسن روحاني الانتخابية، التدخل الإيراني العسكري وقتل المدنيين في #سوريا تحت عناوين الغيرة الدينية والدفاع عن المقامات المقدسة، إضافة لانتقاد السياسة الإيرانية الخاطئة بقوله إن السلام في سوريا يحتاج إلى جهود دبلوماسية وليس الدخول في الحرب.

ودعا إلى حل مسائل المنطقة بالطرق الدبلوماسية على غرار #المفاوضات النووية مع الغرب، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع نهج النظام.