"رعد المهدي" ميليشيات إيرانية جديدة في سوريا

تعمد #إيران إلى إرسال ميليشيات للقتال في #سوريا إلى جانب نظام #الأسد تحت مظلة #الحرس_الثوري، وهو ما أطال أمد الحرب هناك.

أما جديد هذه الميليشيات فهو ما يمسى "ميليشيات رعد المهدي" التي أنشئت تحت قيادة شخص اسمه معمر الدندن في نهاية آذار/مارس الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو تنفيذ تلك الميليشيات عرضاً عسكرياً على وقع أغنيات طائفية ترددها ميليشيات #حزب_الله اللبنانية.

وبالتزامن مع نشر صفحات محسوبة على إيران صور هذه الميليشيات، نشرت أيضاً صوراً لقرارات عن #النظام_السوري حول ما سمته تنظيم العلاقة مع الميليشيات التابعة لإيران في سوريا.

وتكشف وثائق تورط إيران بتحمل كافة مصاريف تلك الميليشيات ومسؤوليتها عن رعاية عوائل القتلى منهم.

وكلف إيران تورطها في الصراع السوري خسائر بشرية بالغة، إذ قتل الآلاف من ميليشيات (فيلق القدس، وفاطميون، وزينبيون) التابعة للحرس الثوري، بينهم قادة بارزون.

