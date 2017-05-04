المعارضة السورية: لن نقبل بأي اتفاق لإيران دور فيه

أعلنت المعارضة السورية، الخميس، رفضها لأي اتفاق يكون لإيران دور فيه وأن تكون دولة ضامنة "فإيران دولة قاتلة للشعب السوري ولا يمكن أن نقبل بأي دور لها"، و نرفض أي اتفاق ما لم يكن مستندا إلى القرارات الدولية".

وقال المتحدث باسم المعارضة السورية، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحفي في أستانا، فيما قال أسامة أبو زيد "نعارض تقسيم سوريا ولسنا طرفا في الاتفاق الذي وقع".

وطالب بوضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا.

واضاف "فوجئنا بالتصعيد الخطير الروسي وقصفه للمناطق المحررة" مبينأ أن روسيا نقضت وعودها بوقف قصفها ووقف دعمها الأسد.

وقال أيضا "تلقينا وعودا بوقف القصف على المناطق المحررة قبل مشاركتنا في المفاوضات"، موضحا "حضرنا المفاوضات بهدف وقف سفك دماء السوريين".

وأكد أسامة أبو زيد أنه على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عملية للحد من نفوذ إيران وأطماعها في سوريا.

ورفض أبو زيد الرد على سؤال لقناة تابعة للنظام السوري عن محاربة النصرة، فيما رد أحد أعضاء الوفد وقال "سنحارب كل من يقتل السوريين سواء بالبراميل المتفجرة أو بالكيماوي أو بالأسلحة".

الدول الراعية توقع اتفاق بشأن المناطق الـ 4

وكانت الدول الثلاث الراعية لمحادثات أستانا 4 (روسيا، تركيا وإيران)، وقعت الخميس، على اتفاق بشأن المناطق الأربع منخفضة التوتر في سوريا.

وشدد وزير الخارجية الكازاخي في جلسة موسعة للوفود المشاركة في أستانا، على أنه ليس هناك حل عسكري في #سوريا.

كما أكد أن استئناف #مفاوضات_جنيف مرتبط بنتائج أستانا.

إلى ذلك، أشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات السورية ستعقد منتصف يوليو.

