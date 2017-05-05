أردوغان: مناطق تخفيف التصعيد بسوريا ستحل 50% من النزاع

اعتبر #الرئيس_التركي رجب طيب #أردوغان أن #خطة_موسكو لإقامة " #مناطق_تخفيف_للتصعيد " في #سوريا ستساهم في حل النزاع السوري بنسبة 50 بالمئة.

وفي حديثه إلى صحافيين أتراك في طائرته أثناء عودته من سوتشي، أكد أردوغان أن هذه المناطق ستتضمن #إدلب، وجزءاً من محافظة #حلب والرستن في #حمص، إضافة إلى جزء من كل من دمشق ودرعا.

ووصف أردوغان الخطة بأنها تنطوي على "مفهوم جديد" يختلف عن مقترحات أنقرة السابقة لإقامة مناطق آمنة.

يذكر أن الدول الثلاث الراعية لمحادثات "أستانا 4" التي عقدت في 3 و4 مايو في عاصمة كازاخستان، وقعت على اتفاق ما سمي بمناطق وقف التصعيد، والذي هدف إلى إنشاء تلك المناطق الأربع في سوريا، في حين سجل وفد المعارضة السورية المشاركة في المحادثات اعتراضه أمس الخميس على الدور الإيراني، رافضاً أن يكون لإيران أي دور في هذا الشأن.