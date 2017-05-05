أنقرة: لا اعتبار للعربات الأميركية عند استهداف الأكراد

هددت #أنقرة #واشنطن بشكل ضمني بأنه قد يتم #استهداف #العربات_المصفحة_الأميركية المتواجدة بالقرب من #المقاتلين_الأكراد شمال سوريا.

ونقلت صحيفة "فورين بوليسي" عن إلنور تشيفيك مستشار الرئيس أردوغان قوله: "إنّ تركيا لن تأخذ مستقبلا في الاعتبار وجود عربات مصفحة أميركية لدى استهدافها المقاتلين الأكراد."

وقد يحدث من خلال المصادفة البحتة، أن تصيب الصواريخ التركية العربات الأميركية.

وأعرب تشيفيك عن "سخط أنقرة" من مواصلة هذا التعاون الأميركي - الكردي شمال #سوريا .

واعتبرت "فورين بوليسي" أن هذا التهديد المقَنع يتزامن مع التقارب التركي - الروسي ويدل على مدى خطورة التدخل الأميركي في الأزمة السورية.