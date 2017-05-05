منظمة: لا تأكيدات على خلو سوريا من الأسلحة الكيمياوية

قال مدير عام منظمة #حظر #الأسلحة #الكيمياوية أحمد أوزومجو، إنه لا يستطيع تأكيد صحة المعلومات التي تحدثت عن استكمال النظام السوري مهمته في التخلص من أسلحته الكيمياوية.

وأضاف أن هناك العديد من الثغرات في المستندات الخاصة بالمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية التي قدمها بعد مزاعم تؤكد تدمير #الترسانة_الكيمياوية في #سوريا .

وتابع "نصر على ضرورة إعلان أجزاء من التقرير الصادر عن المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية والنظام السوري أعلن عن جزء صغير فقط ولم يكن مرضيا من وجهة نظري".

وكشفت تقارير عدد من الدول الغربية عن وجود أدلة حتمية على استخدام النظام لأسلحة كيمياوية الشهر الماضي.

ووافق النظام السوري في عام 2013 على تدمير الترسانة الكيمياوية في اتفاق أبرمه مع الولايات المتحدة وروسيا جنّبه ضربة عسكرية آنذاك.