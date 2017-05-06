البنتاغون: مناطق تخفيف التوتر لن تؤثر على حربنا ضد داعش

تقارب سياسي وعسكري روسي وأميركي في سوريا رغم ترحيب واشنطن الحذر من اتفاقية "مناطق تخفيف التوتر"

وأعلنت المعارضة بشقيها العسكري والسياسي رفضها لعدم مشروعيتها وغموضها.

المناطق الأمنة في سوريا .. مكان الاتفاق والخلاف على حد سواء بين روسيا والولايات المتحدة..

ففي المذكرة الخاصة بإنشاء "مناطق تخفيف التوتر" التي تمخض عنها اجتماع استانا، تقول موسكو إنها ستغلق أمام المقاتلات الأميركية ...

البنتاغون رد على هذه النقطة معتبرا أن مشاركة واشنطن في اجتماعات كازاخستان لا يعني أنها جزء من الاتفاقية.

حذر واشنطن وقلقها من الدور الإيراني في اتفاق استانا لا يلغي تقاربا مع الجانب الروسي إن عسكريا بتأكيد الجانبين على استمرار محاربة داعش. أو سياسيا من خلال اتصال هاتفي لوزيري خارجية البلدين لمناقشة جهود خفض أعمال العنف في سوريا..

بدورها برلين اعتبرت الاتفاق خطوة على الطريق الصحيح مطالبة روسيا باستخدام نفوذها على نظام بشار الأسد لضمان تنفيذه.

أما الطرف المباشر المعني بالاتفاق فله موقف مغاير ... وفد قوى الثورة السورية العسكري رأى أن الخرائط المنشورة في الاتفاق ليست صحيحة ولن تكون مقبولة،

مشترطا أن يشمل وقف إطلاق النار كافة الأراضي السورية وأن يأتي متزامنا مع عملية الانتقال السياسي .

رفض القوى الثورية يتقاطع مع تحذيرات الهيئة العليا للمفاوضات من اتفاق غامض وغير مشروع ويهدف إلى تقسيم البلاد.

