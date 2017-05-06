انتخاب رياض سيف رئيساً للائتلاف السوري

أفاد مراسل "الحدث" السبت، بأنه تم انتخاب رياض سيف رئيسا للائتلاف الوطني السوري، وهو الرئيس السادس للائتلاف.

يذكر أنه انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورتها الثالثة والثلاثين في اسطنبول حيث بحث المجتمعون آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، ومخرجات جولة آستانة الأخيرة.

وتمت مناقشة انتخاب هيئة رئاسية جديدة، تضم الرئيس ونوابه والأمين العام، إضافة إلى انتخاب الهيئة السياسية التي تضم ١٩ عضواً.

من جانبه قال هادي البحرة عضو الائتلاف السوري لقناة "الحدث"، "رياض سيف من الشخصيات المعروفة لمناهضة النظام".

وقال " الائتلاف لا يرفض أي اتفاق يساهم في حقن الدم السوري".

