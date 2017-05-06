سوريا.. اتفاق المناطق الآمنة يدخل مرحلة الاختبار

دخلت المناطق الآمنة في سوريا مرحلة الاختبار في إمكانية صمود وقف النار فيها، وقد تضمنت مذكرة خفض التوتر الموقعة في أستانا برعاية روسية تركية إيرانية، إقامة أربع مناطق لوقف القتال في سوريا لمدة ستة أشهر يمكن تمديدها تلقائيا بموافقة الدول الضامنة للمذكرة على أن تتفق الدول الضامنة على خرائط مناطق تخفيف التوتر بحلول الرابع من شهر يونيو المقبل.



ويطالب الاتفاق قوات النظام وفصائل المعارضة بوقف كل أشكال القتال بما فيها الضربات الجوية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم.



كما جاء في المذكرة، أن تلتزم الدول الضامنة بمواصلة قتال داعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية داخل وخارج مناطق تخفيف التوتر.

وتشمل أكبر منطقة لخفض التوتر محافظة إدلب وأحياء مجاورة في محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتقع المناطق الثلاث الأخرى في شمال محافظة حمص والغوطة الشرقية شرقي العاصمة دمشق وفي جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.