عملية الرقة تنطلق بعد زيارة أردوغان إلى واشنطن

بدأت التحضيرات للهجوم على تنظيم داعش في الرقة بوضع اللمسات الأخيرة في وزارة الدفاع الأميركية - البنتاغون، وسينطلق الهجوم عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشطن منتصف هذا الشهر.

هذا ونقلت صحيفة فورين بوليسي عن مصادر في البنتاغون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيبلغ أردوغان بخطة الهجوم.

وسيقود هجوم الرقة البري مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من الكرد أساسا المدعومين بغارات جوية من التحالف الدولي.

فيما يواجه التوجه الأميركي نحو تقوية الكرد على الأرض برفض أنقرة لمعارضتها قيام دولة كردية على حدودها، ولذلك اقترحت تركيا أن تقود عملية الرَقة قواتُ درع ِالفرات في الجيش الحر إلى جانب القوات البرية التركية الموجودة في سوريا

لكن واشنطن تشكك في قدرة درع الفرات على استعادة الرقة من داعش وفق صحيفة فورين بوليسي



هذا واقترح اردوغان خلال تحضيرات الزيارة أن يكون تحالف واشنطن مع الكرد، الموضوعَ الأبرز على أجندة لقائه مع ترمب، لكن البنتاغون لم يوافق على تغيير خططه التي وضعت في عهد باراك أوباما لإخراج داعش من الرقة.