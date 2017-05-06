لماذا تفضل الأمم المتحدة مصطلح "مناطق تخفيف التوتر"؟

تفضّل الأمم المتحدة اعتماد مصطلح "مناطق تخفيف التوتر" تفاديا لاستخدام عنوان "المناطق الآمنة" مع ما يحمله من تجارب سلبية في البوسنة بحسب ما صرح به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك.

وهناك فرق قانوني بين تفاصيل المصطلحين.

فالمنطقة الآمنة هي منطقة لا يتم فيها إطلاق رصاصة واحدة ويعيش فيها المدنيون بأمان وتتم حمياتهم عبر طرف ثالث بغطاء أممي. ويكون فيها حظر جوي.

أما منطقة تخفيف التصعيد هو الحد من الاشتباكات والحد من الطيران وتخفيض وتيرة العمليات على أن يكون هناك حواجز أمنية فاصلة بين طرفي النزاع عادة ويتم وضع مراقبين لوقف التصعيد وليسوا مانعين له.



وتعتبر تجربة الأمم المتحدة مع المنطقة الآمنة تجربة غير جيدة.

ففي عام 1993 صدر قراران أمميان بإنشاء "مناطق آمنة" في سربرنيتشا شرقي البوسنة، القوات الصربية اجتاحت تلك المناطق في يوليو من العام نفسه، ارتكبت مجزرة جَماعية أودت بحياة أكثر من 8 آلاف مسلم، رغم وجود وحدة هولندية من 400 جندي . وبالتالي لم تتمكن الأمم المتحدة من تأمين المدنيين.



هذا ويعتبر معارضون لاتفاق أستانا أنّ "مناطق تخفيض التوتر" هي محاولة على الاستدارة على الوقف الفعلي لإطلاق نار.

ويرون بهذا الاتفاق مناطق تقاسم نفوذ سياسي دولي بين واشنطن موسكو خصوصا بالموازاة بين الانقسام الأميركي - التركي حول العمليات الميدانية في شرق سوريا ودور الأكراد فيها.