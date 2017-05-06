هيئة المفاوضات: اتفاق خفض التصعيد في سوريا غير مشروع

انتقدت #الهيئة_العليا_للمفاوضات_السورية، الجمعة، اتفاق إنشاء مناطق "خفض التصعيد" في سوريا ووصفته بأنه غامض وغير مشروع وحذرت من "تقسيم" البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان "الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية وأن #مجلس_الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية".

وقالت الهيئة إنها ترفض أي دور لإيران كضامن لأي اتفاق.

ورفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، الجمعة، الاقتراح الروسي بإقامة هذه المناطق، وقال إنه يعتبره "تقسيما طائفيا" للبلاد.

وقالت #وزارة_الدفاع_الروسية إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليل.

