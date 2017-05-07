النظام يخرق اتفاق تخفيف التصعيد بـ35 غارة و25 برميلاً

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري خرقت اتفاق تخفيف التصعيد، الذي أبرم في #أستانا قبل أيام قليلة، ونفذت ما لا يقل عن 35 غارة على قرية الزلاقيات وبلدتي #اللطامنة و #كفرزيتا وقرية #الزكاة بالريف الشمالي لحماة.

وبحسب المرصد فإن النظام استخدم أكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية، وألقى 25 برميلاً متفجراً على عدد من القرى الواقعة في ريف #حماة الشمالي.

وفي التفاصيل، وفي أول 24 ساعة من وقف إطلاق النار، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان #خروقات عدة من #النظام_السوري طالت معظم مناطق #تخفيف_التصعيد.

وشهد #ريف_حماة الشمالي معارك عنيفة وقصفاً جوياً مكثفاً على مناطق في قرية #الزلاقيات بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين #نظام_الأسد والفصائل المسلحة.

وفي الأطراف الغربية لمدينة #حلب، استهدفت الفصائل مناطق في #حي_جمعية_الزهراء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كما دارت اشتباكات في محور بلدة #بيانون في #ريف_حلب الشمالي بين نظام #الأسد والمسلحين الموالين له من جهة و #الفصائل_المقاتلة من جهة أخرى.

وقصفت قوات النظام حيي #القابون و #تشرين بالأطراف الشرقية للعاصمة #دمشق، فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق في حي القابون وفي أطراف بلدة #المحمدية بمنطقة #المرج ومنطقة أخرى في بلدة #كفربطنا.

وجنوباً، تعرضت أماكن في منطقة #مسحرة الواقعة في القطاع الأوسط من #ريف_القنيطرة لقصف من #قوات_الأسد.