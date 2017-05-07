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الحدث سوريا

مسؤولون أكراد: نسعى للحصول على منفذ على البحر المتوسط

المصدر: الحدث.نت
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كشفت صحيفة "ذي غارديان البريطانية" نقلاً عن مسؤولين في #قوات_سوريا_الديمقراطية أنهم يعتزمون الطلب من واشنطن دعمهم سياسياً، على غرار الدعم الذي تقدمه لهم على الأرض، من أجل إقامة ممرات تجارية تربط ما يسمونه #روج_آفا، وهي إحدى مناطق الإدارة الذاتية التي أعلنوا عنها في #سوريا، بالبحر المتوسط، في إشارة جديدة على اتساع طموحات الفصائل الكردية.

وفي تطابق مع توقعات العديد من المحللين والمراقبين، فإن #الفصائل_الكردية ستطالب لاحقاً بثمن قتالها لتنظيم #داعش والدور الذي تلعبه كقوة أمامية لواشنطن على الأرض.

وفي حال طُرد داعش من #الرقة، أعلن مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية #قسد أنهم سيلاحقون التنظيم بعدها في #دير_الزور، أي في عمق المكون العربي.

إلا أن صحيفة "ذي غارديان" كشفت أيضا عن عزمهم التوجه غربا نحو #إدلب، وهو ما يعتبر تطورا لافتا، لاسيما أن ذلك سيتيح لهم ربط مناطقهم ذاتية الإدارة من شمال شرقي #سوريا في #الحسكة و #القامشلي، مروراً في #عين_العرب وصولاً إلى #عفرين قرب #حلب وقرب الحدود التركية، بطموح كبير للحصول على منفذ بحري على #البحر_المتوسط.

كلمات دالّة

#قوات سوريا الديمقراطية, #روج آفا, #سوريا, #الفصائل الكردية, #داعش, #الرقة, #قسد, #دير الزور, #إدلب, #الحسكة, #القامشلي, #عين العرب, #عفرين, #حلب, #البحر المتوسط, #الأكراد

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