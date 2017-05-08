المعلم يهدد الأردن: لو دخلت قواته أراضينا فهي "معادية"

قال وزير خارجية النظام السوري #وليد_المعلم، اليوم الاثنين، إن النظام سيرد بحزم إذا خرقت #المعارضة اتفاق " #تخفيف_التصعيد "، مشيراً إلى أن #محادثات_جنيف لا تحرز أي تقدم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمعلم، قال فيه إن الحكومة السورية ستلتزم بخطة #أستانا لتخفيف التصعيد إذا التزمت المعارضة، مضيفاً: "نأمل أن يؤدي اتفاق تخفيف التصعيد إلى فصل المعارضة عن "الإرهابيين".

وأضاف المعلم أن هناك تواجداً لمقاتلي #جبهة_النصرة في #إدلب، مؤكداً أن على المعارضة إخراج "النصرة" من مناطقها، كي يطبق فيها اتفاق تخفيف التوتر.

ونوه وزير خارجية النظام السوري أنه "لا دور للأمم المتحدة في مناطق تخفيف التصعيد"، مشيراً إلى أن #روسيا ستلعب دور المراقب وتنشر "شرطة عسكرية".

كما هدد المعلم #الأردن محذراً: "إذا دخلت قواته أراضينا سنعتبرها قوات معادية".