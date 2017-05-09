رئيس الأركان الأميركي في تل أبيب.. لبحث سوريا وإيران

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميريكي جوزيف دانفورد إلى تل أبيب الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، لإجراء محادثات بشأن #سوريا وتنظيم #داعش

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل أن دانفورد سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته أفيغدور #ليبرمان وسيجري معهما محادثات تتعلق بسوريا وداعش. وأشارت الصحيفة إلى أن "دانفورد سيجري محادثات مع قادة عسكريين في الجيش الإسرائيلي أيضًا".

هذا، وأفاد مراسل الحدث أن دانفورد سيبحث ايضا في لقاءاته التعاون العسكري والتحديات القائمة لا سيما الملف الإيراني.

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لدانفورد إلى إسرائيل، منذ توليه منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2015.



