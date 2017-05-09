سوريا.. النظام يقصف مواقع المعارضة قرب الحدود الأردنية

شنت طائرات حربية تابعة لنظام الأسد 4 غارات على منطقة حدودية بين سوريا والأردن في محافظة درعا وهي المرة الأولى التي يقوم بها نظام الأسد باستهداف مناطقَ متاخمة للحدود الاردنية.

وقال أحد قادة لواء أسود الشرقية التابع للجيش الحر والذي يسيطر على المنطقة إن الغارات استهدفت ملاجئ للنازحين مؤكدا أن الجيشَ الحر رد باطلاق صواريخ على مطار خلخلة العسكري شرق محافظة السويداء.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من تحذير وزير خارجية النظام وليد المعلم الذي أعلن رفضَ دخول قواتٍ أردنية إلى سوريا.

وواصل النظام السوري خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في المناطق التي شملتها مذكرة تخفيف التصعيد في سوريا.

واستهدفت طائرات وقوات الأسد أرياف حماة وحمص والعاصمة بسلسلة من الهجمات الصاروخية، وامتدت عمليات النظام إلى البادية والمناطق القريبة مع الحدود الأردنية.

طائرات الأسد استهدفت عددا من البلدات في ريف حماة، منها كفرزيتا والزكاة وطريق الرقة - عقيربات، مخلفة الدمار والموت في صفوف المدنيين.

المشهد لم يختلف كثيرا في مدينة تلدو شمال حمص، حيث تشهد تصعيدا عسكريا ملحوظا لاسيما في منطقتي تلدو والحولة، في تحد آخر لاتفاق تخفيف التصعيد.

إلى البادية السورية، شنت قوات النظام غارات على مواقع قرب الحدود مع الأردن، ما دفع فصائل المعارضة إلى شن عملية عسكرية ضد تجمعات النظام في منطقتي السبع بيار وظاظا.

وفي موازاة ذلك حققت الفصائل تقدمًا في عملياتها العسكرية على حساب داعش، ما جعلها مهيئة لفك الحصار عن القلمون.

وفي محيط دمشق واصل النظام عملياته العسكرية بحي القابون، كمل استهدف بلدتي جسرين وبيت نايم في الغوطة الشرقية.

هذا وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وداعش في محور حقل وجبل شاعر ومحيط التليلة بريف حمص الشرقي. أما في القنيطرة، فتدور الاشتباكات في محور الصمدانية الشرقية، بالتزامن مع قصف متبادل بين قوات الأسد والمعارضة.