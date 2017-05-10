تركيا ترفض تسليحاً أميركياً للأكراد: غير مقبول

أكد نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، الأربعاء، أن تسليح واشنطن للمقاتلين الأكراد "غير مقبول"، فيما اعتبرت قوات #سوريا_الديمقراطية أن قرار واشنطن بتسليح الأكراد يسرع "القضاء على #الإرهاب".

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، ائتلاف الفصائل الكردية العربية المدعوم من #واشنطن، الأربعاء، أن القرار الأميركي بتسليح المقاتلين الأكراد، سيؤدي إلى "تسريع عجلة القضاء" على المتطرفين في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو، إن "القرار الأميركي الأخير بتسليح الوحدات الكردية كمكون رئيسي في قوات "سوريا الديمقراطية" هو قرار مهم، ويأتي في إطار تسريع عجلة القضاء على الإرهاب".

وكشف مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب وافق على تسليح المقاتلين الأكراد، الذين يواجهون تنظيم #داعش في #الرقة.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن تمويل "توفير الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية تم إقراره"، مضيفاً أن هذه الموافقة "سارية فوراً، لكن تحديد جدول زمني لتسليم الأسلحة لا يزال يتطلب وضع اللمسات الأخيرة".

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون أن معركة استعادة مدينة الرقة من داعش ستكون "طويلة وصعبة".