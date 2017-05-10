قوات سوريا الديموقراطية تبسط سيطرتها على الطبقة

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، على مدينة #الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات المجاور لها، واستعادتهما من تنظيم #داعش، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لفرانس برس، إن "قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على الطبقة والسد المجاور لها".

وأكد طلال سلوـ الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "تم النصر وتحرير مدينة الثورة وسد الفرات بالكامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وتقع الطبقة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي مدينة الرقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل #كردية و #عربية تدعمها #واشنطن، سيطرت في 1 مايو على أكثر من 70 في المئة من المدينة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحظى مدينة #الطبقة التي يسيطر عليها #داعش منذ عام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار أنها تفتح الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الرقة، معقل داعش في سوريا، وتضم سدا مائيا هو الأكبر في البلاد.