الأمم المتحدة تطالب الجميع بإيجاد حل سياسي في سوريا

دعت #الأمم_المتحدة جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية إلى التركيز على الحل السياسي.

وطالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة #استيفان_دوجاريك جميع الأطراف المعنية إلى تركيز الجهود نحو الخروج بحل سياسي للأزمة السورية.

وجاءت تصريحات #دوجاريك رداً على إعلان #واشنطن عزمها تزويد #قوات_سوريا_الديمقراطية (قسد) ذات الأغلبية الكردية بالأسلحة.

وكان المتحدث باسم #التحالف الدولي #جون_دوريان أكد أن #الولايات_المتحدة ستبدأ "سريعا جدا" بتسليم بعض الأسلحة والمعدات لمقاتلي #وحدات_الحماية_الكردية في #سوريا، رغم إدانة ومعارضة #تركيا للقرار.

من جانب آخر، تكمل #قسد تقدمها ميدانياً في سوريا على حساب #داعش حيث سيطرت على #سد_الفرات وهو الأكبر في سوريا، إلى جانب استعادة مدينة #الطبقة بالكامل من قبصة التنظيم.