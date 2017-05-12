المعارضة السورية تحتفظ بنفس تركيبتها لجنيف 6

أعلنت #المعارضة_السورية مشاركتها في #محادثات_جنيف في السادس عشر من الشهر الجاري بنفس تشكيلة وفد الجولة الماضية، فيما قلل رئيس النظام السوري من أهمية #المفاوضات، معتبراً أنها لم ولن تحقق نتيجة تذكر.

تتحضر الأطراف السورية للمشاركة في جولة مفاوضات سريعة من 3 أيام تعقد في جنيف بداية الأسبوع المقبل بعد إقرار اتفاق #مناطق_تخفيف_التصعيد.

المعارضة السورية عقدت اجتماعات هادئة في الرياض لبحث المشاركة في هذه الجولة من المفاوضات.

ولم ترد أنباء عن خلافات أو تهديد بالمقاطعة كما يحصل دائماً. وخرجت بشكل سريع بتشكيلة وفدها الذي لم يطرأ عليه تغيير ويرأسه نصر الحريري.

لكن في هذه الجولة يبدو أن النظام هو من يثير الجدل ويروج لعدم فعالية محادثات جنيف.

رئيس النظام السوري اعتبر أن مفاوضات جنيف مجرد لقاء إعلامي، ولم ولن تحقق شيئا يذكر، معولاً بشكل رئيسي على #محادثات_أستانا والتي نتج عنها أخيراً إنشاء مناطق تخفيف التصعيد.

قبله كان وزير الخارجية وليد المعلم الذي اعتبر أن #محادثات_جنيف لا تحرز تقدماً والبديل هو المصالحات الوطنية التي تصفها المعارضة ومنظمات دولية بأنها عمليات تهجير ممنهجة.

النظام بشكل عام يعتبر #اتفاق_أستانا الأخير بمثابة حل للصراع، فيما يعتبره الرعاة الثلاثة و #الأمم_المتحدة وسيلة لتخفيف العنف وتهيئة الظروف من أجل محادثات ترعاها الأمم المتحدة، تفضي بالنهاية لاتفاق سياسي بين جميع الأطراف.