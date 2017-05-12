عليوي: أتمنى ألا يتم تحرير الرقة بيد سوريا الديمقراطية

أعرب الكاتب والمحلل السياسي السوري مازن عليوي عن تمنياته ألا يتم تحرير الرقة بيد #قوات_سوريا_الديمقراطية، مشيراً إلى أنه "عندما تتكون ميليشيات للسيطرة على مناطق، فذلك أمر غير إيجابي".

تعليق عليوي مع قناة "الحدث" جاء بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها ستبدأ قريباً هجوماً لاستعادة مدينة #الرقة من قبضة تنظيم #داعش، وتوقعت أن يمدها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأسلحة من بينها عربات مدرعة عند بدء الهجوم.

وقال عبد القادر هفيدلي، القيادي بقوات سوريا الديمقراطية، إن الهجوم سيكون في الفترة المقبلة، لكنه لم يحدد موعداً بعينه.

وأضاف عليوي أن #الفصائل_الكردية في سوريا لديها حلم، و #أميركا تدعم ذلك الحلم، في إشارة إلى أن واشنطن أعلنت أنها ستمد قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح، مسمياً الحلم بإنشاء "دولة كردستان".

وأشار عليوي إلى أن هناك توافقا بين القوى الفاعلة في سوريا، بالتنسيق مع #تركيا، على مشروع تقسيم في سوريا، مضيفاً أن "التقسيم سيكون كارثة.. سيؤدي إلى حرب لا نهاية لها".