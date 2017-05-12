موسكو.. مراقبة واشنطن للمناطق الآمنة مشروطة

وضعت #روسيا شروطاً أمام #الولايات_المتحدة في حال نشر قوات أميركية في مناطق خفض التصعيد داخل #سوريا.

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل #بوغدانوف، إن ذلك يتطلب في أي حال تنسيقاً مع نظام #الأسد في دمشق.



وأوضح بوغدانوف أن ترسيم حدود مناطق وقف التصعيد سيتم نتيجة المفاوضات في #أستانا، مضيفاً أنه يمكن إنشاء مجالس محلية تسيطر على مختلف المناطق بعد استعادتها بشرط ألا تستبدل هذه المجالس سلطة النظام في دمشق التي تراها موسكو سلطة شرعية.

وكان عضو #الائتلاف_الوطني_السوري، هادي البحرة، قد طالب، بعد تحديد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان #دي_ميستورا، الـ16 من الشهر الحالي موعداً لجولة جديدة من #مفاوضات_جنيف، بمسار تفاوضي واضح يجلس فيه وفدا #النظام و #المعارضة بشكل مباشر، معتبراً أن النظام يضيّع الوقت دون الانخراط في عملية تفاوضية جدية.