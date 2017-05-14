النظام السوري يتجه للمشاركة في جنيف 6

أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى #سوريا، رمزي عزالدين رمزي، في أعقاب لقائه بنائب وزير خارجية #النظام_السوري في #دمشق بشأن اجتماع #جنيف المرتقب، أن محادثات الثلاثاء ستكون مختصرة ومركزة.

وقال رمزي إن لديه أملاً بأن موقف النظام السوري سيكون بنّاء خلال الاجتماع القادم.

كما رأى أن تثبيت وقف إطلاق النار شيء مهم وأساسي لخلق المناخ المناسب لمحادثات جادة، على حد تعبيره.

كذلك كشف الموفد الأممي عن #اتفاق بشأن المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، فيما سيبقى جدول الأعمال دون تغيير.

وأوضح نائب #دي_ميستورا أن هناك أربع سلال سيتم التعامل معها بالتوازي، وذلك دون عقد لقاءات مباشرة.