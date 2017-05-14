سوريا الديمقراطية ترفض مشاركة أي قوات في استعادة الرقة

أعلن قيادي في الفصيل الكردي قوات سوريا الديمقراطية أنّ قواته اي "سوريا الديمقراطية" هي من سيتولى استعادة الرقة كاشفا عن رفضها مشاركة أي قوات أخرى في العملية.

جاتء ذلك بعدما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ان استعادة المدينة ستبدأ بداية الصيف.

هذا وباشرت قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط احياء مدينة الطبقة بعد احكام سيطرتها على المدينة فيما بدأ السكان في العودة الى مناطقهم.

وكشفت القوات أنها ستتوجه من الطبقة لاستعادة مدينة الرقة ومن ثم مدينة دير الزور.

هذا وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء الماضي، على مدينة #الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات المجاور لها، واستعادتهما من تنظيم #داعش، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لفرانس برس، إن "قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على الطبقة والسد المجاور لها".

وأكد طلال سلوـ الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "تم النصر وتحرير مدينة الثورة وسد الفرات بالكامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وتقع الطبقة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي مدينة الرقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل #كردية و #عربية تدعمها #واشنطن، سيطرت في 1 مايو على أكثر من 70 في المئة من المدينة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحظى مدينة #الطبقة التي يسيطر عليها داعش منذ عام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار أنها تفتح الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الرقة، معقل داعش في سوريا، وتضم سدا مائيا هو الأكبر في البلاد.

من جهته، أعلن #التحالف_الدولي ضد داعش، الخميس، أن عناصر التنظيم سلموا مدينة الطبقة الاستراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية قبل أن يفروا ويتعرضوا لقصف التحالف.