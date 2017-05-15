أميركا: نظام الأسد اغتصب وصعق المعتقلين

اتهمت #الولايات_المتحدة #النظام_السوري، الاثنين، بالاغتصاب والصعق الكهربائي #للمعتقلين في سجونه وإقامة " #محرقة_للجثث" في أحد السجون العسكرية، للتخلص من #رفات آلاف #المعتقلين الذين تمت تصفيتهم.

وعرض مساعد وزير الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق الأوسط، ستيوارت جونز، على الصحافيين صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر ما بدا وكأنه ثلوج تذوب على سطح المنشأة، وهو ما قد يشير إلى الحرارة المنبعثة من داخلها.

وقال إنه "منذ عام 2013، عدل النظام السوري أحد أبنية مجمع #صيدنايا ليصبح قادراً على احتواء ما نعتقد أنها محرقة،" في إشارة إلى السجن العسكري الواقع شمال دمشق.

وأضاف: "رغم أن أعمال النظام الوحشية الكثيرة موثقة بشكل جيد، نعتقد أن بناء محرقة هو محاولة للتغطية على حجم عمليات القتل الجماعي التي تجري في صيدنايا".

وأوضح جونز أن واشنطن حصلت على معلوماتها من وكالات إنسانية ذات مصداقية، ومن "المجتمع الاستخباراتي" في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه يعتقد أنه يتم إعدام حوالي 50 شخصاً كل يوم في صيدنايا.

وقال إن النظام احتجز 70 معتقلا ي زنزانات لا تتسع إلا إلى 5 معتقلين.

ولم يعطِ تقديراً رسمياً لمجموع القتلى، إلا أنه نقل عن تقرير لمنظمة العفو الدولية قولها إن بين 5 آلاف إلى 11 ألف شخص قتلوا بين عامي 2011 و2015 في سجن صيدنايا وحده.

واتهم نظام الرئيس الأسد باعتقال ما بين 65 ألف شخص و117 ألفا خلال الفترة ذاتها.

وتعود صورة الأقمار الصناعية التي عرضها جونز إلى كانون الثاني/يناير عام 2015. ولم يتضح السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى الانتظار أكثر من عامين لتقديم هذا الدليل.