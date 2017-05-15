تعزيزات للنظام السوري وميليشياته قرب حدوده مع العراق

قالت مصادر من المعارضة السورية المسلحة إن النظام نقل قوات إلى منطقة صحراوية قرب حدوده مع العراق والأردن.

واشارت المصادر الى أن المعلومات المتوافرة لديها تشير الى تحرك المئات من عناصر النظام والميليشيات الموالية مدعمومة بدبابات ومعدات ثقيلة إلى بلدة "السبع بيار" في منطقة صحراوية قليلة السكان تقع على الطريق الاستراتيجي بين دمشق وبغداد والتي سيطر عليها النظام الاسبوع الماضي.

وأكد المتحدث باسم الجبهة الجنوبية في الجيش الحر عصام الريس إن النظام أرسل تعزيزات ضخمة من مدفعية ودبابات ومركبات المدرعة.

تعزيزات النظام جاءت عشية انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات السورية في جنيف،وبحسب الدعوة التي تلقتها المعارضة من المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا فإنّ جدول الأعمال غير محدد بشكل واضح ومدّة مفاوضات قصيرة ولا تتجاوز الأيام الأربعة.



هذا واعتبرت «الهيئة العليا» للمفاوضات أنّ النظام يحاول باستمرار عدم إعطاء أهمية لجنيف والتركيز على آستانة بضامنيه الثلاثة، كبديل عنه.



ويقول عضو وفد الهيئة فؤاد عليكو، لـ«الشرق الأوسط» إنه الأهم بالنسبة إلى وفد المعارضة يبقى الانتقال السياسي، والبنود الإنسانية تبقى مطلبا رئيسيا، مؤكدا أنهم سيذلون جهدهم للتوصل إلى نتائج إيجابية بهذه الجولة خصوصاً أنّ مدة التفاوض قصيرة هذه المرة.



من جانبه أكّد أحمد رمضان أحد المتحدثين الإعلاميين باسم الهيئة أنّ الوفد سيركز على خطورة الدور الإيراني بسوريا وتهديده للمجتمع السوري، وللأمن الإقليمي، والمطالبة بموقف دولي واضح ضد الميليشيات الإيرانية.