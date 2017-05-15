موسكو.. مناطق "خفض التصعيد" ستشمل كل الأراضي السورية

أعربت روسيا الأحد عن أملها في أن تشمل مناطق خفض التصعيد التي اتفق عليها في لقاء أستانا 4 جميع الأراضي السورية. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه سيسعى لتوسيع وقف التصعيد القائم في المناطق الأربع ليشمل باقي الأراضي السورية.

وأضاف خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية، الأحد، أن بلاده توافقت مع #تركيا و #إيران ونظام الأسد والمعارضة المسلحة خلال اجتماع #أستانا4 الأخير على مذكرة لتطوير مبادرة المناطق الأمنية التي اقترحها الرئيس دونالد #ترمب سابقا، والتي أسست لاتفاق خفض التصعيد في 4 مناطق سورية، على أن تعمم هذه التجربة على جميع الأراضي السورية.

يأتي هذا في وقت تستمر #قوات_النظام بعمليات #التهجير المنظم للمدنيين والمقاتلين من #مناطق_سيطرة #فصائل_المعارضة السورية، لاسيما في حي القابون الذي شهد، الأحد، خروج حوالي 2000 مدني ومقاتل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تتقدم قوات النظام في عدد من أحياء #الغوطة الشرقية على وقع التصادم بين الفصائل.