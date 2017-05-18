البنتاغون: داعش يشكل خلية للسلاح الكيمياوي

كشفت شبكة سي أن أن الأميركية نقلا عن مسؤولين في #البنتاغون أن #داعش بصدد #تشكيل #خلية_للسلاح_الكيمياوي، تضم عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين من #سوريا و #العراق .

وقال المسؤول إن داعش يعمل على استقطاب جميع خبراء #الأسلحة_الكيمياوية لديه من مختلف أنحاء المنطقة، واستقدامهم إلى منطقةٍ قريبة من الحدود العراقية السورية، بين مدينتي القائم و #البوكمال، تتخذها هذه الخلية مركزا لها.

فيما كشف مصدر عسكري أميركي آخر أن تنظيم داعش يتخذ أيضا من هذه المنطقة قاعدة له، بعد تكثيف التحالف الدولي من عملياته على مدينة الرقة، حيث يعتقد أن زعيمه أبوبكر #البغدادي، وعددا من القياديين يتخفون في الأنفاق تحت الأرض، كما أن التنظيم شحن العديد من الأسلحة والذخائر إليها.