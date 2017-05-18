موسكو للمعارضة: لا قرار يتطرق لمصير الأسد والأخيرة ترد

أفاد مراسل الحدث في #جنيف بأن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أبلغ وفد #المعارضة، الخميس، بعدم وجود أي قرار دولي يتطرق إلى مصير #الأسد . فيما كان رد الوفد المعارض على الطرح الروسي بالرفض والتشديد على أن لا حل في ظل بقاء الأسد بالسلطة.

ومن ناحية أخرى أشارت مصادر معارضة مطلعة على سير المفاوضات إلى ضغوط روسية على الوفد المعارضة للقبول بنقاش الدستور، في إطار الجولة الحالية من محادثات جنيف.

وكان رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري، قد أعلن الخميس، الموافقة على لقاء خبراء قانونيين من الأمم المتحدة بشأن الدستور.

واستطرد الجعفري قائلاً إن هذه اللقاءات لا تمت بصلة للآلية التشاورية بشأن الدستور التي اقترحها المبعوث الأممي ستيفان ديم مستور. رافضا ما سمّاه بأي تدخل خارجي في موضوع الدستور.

هذا وطالت سهام الانتقادات مساء الأربعاء مقترح المبعوث الأممي إلى #سوريا، ستيفان #دي_ميستورا، حول تشكيل آلية تشاورية حول الدستور.

وكان دي ميستورا قدم الثلاثاء في أول يوم من محادثات جنيف بجولتها السادسة، ورقة تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط، لتمهيد الطريق أمام إعداد #دستور جديد.

وتنص #الوثيقة، بحسب مصادر المعارضة، على آلية تشاورية تعمل على رؤى قانونية محددة، وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية #الانتقال_السياسي الذي يتم التفاوض عليه.

في المقابل، قال مسؤولون في #وفد_المعارضة بجنيف إن الوثيقة لم تكن ضمن جدول الأعمال، وإن لديهم تحفظات كثيرة حولها، لاسيما أنها تشتت الانتباه عن مطالب المعارضة الأساسية. كما تساءل بعض أطياف المعارضة كيف يمكن الحديث عن دستور أو آلية دستورية في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تحقيق أي تقدم أو تغيير في المشهد السوري.

"اعتراضات وتحفظات المعارضة"

يذكر أن اليوم الثاني (الأربعاء) من الجولة السادسة من مفاوضات #جنيف حول #سوريا تميز بضجة إعلامية حول جملة قالها المبعوث الأممي، ستيفان #دي_ميستورا، لأعضاء وفد #المعارضة_السورية أثناء استقباله لهم مساء الأربعاء في مقر الأمم المتحدة.

فأثناء النقاش حول الوثيقة التي قدمها دي ميستورا الثلاثاء للوفد تحت اسم "الآلية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية"، قدم وفد المعارضة مذكرة تضمنت عدداً كبيراً من الاستفسارات والتحفظات على ما تضمنته الوثيقة لناحية تولي مكتب المبعوث الخاص رئاسة الآلية التشاورية التي ستضم خبراء من #الأمم_المتحدة ومن المعارضة و #النظام ومن #المجتمع_المدني والدول المعنية بالحل في سوريا، على أن تقدم هذه الآلية التشاورية أفكاراً لوفدَيْ النظام والمعارضة حول صياغة دستور جديد لسوريا وعقد مؤتمر حوار وطني. وبحسب مصادر متعددة في وفد المعارضة إلى جنيف فقد تراجع دي ميستورا عن وثيقته أمام تحفظات الوفد، قائلاً إنه مستعد لسحبها لكن المعارضين طلبوا فقط تعديلها وإعادة صياغتها.

وأوضح أعضاء في وفد المعارضة لـ"العربية.نت" أن محور اعتراضهم على وثيقة المبعوث الأممي هو خشيتهم من أن تحوّل الأنظار، بتواطؤ من الروس، عما تعتبره المعارضة الهدف الرئيسي من مفاوضات جنيف وهو تحقيق #الانتقال_السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي، على أن يُصار لاحقاً وفي ختام المرحلة الانتقالية إلى إنشاء جمعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور تُعرض على الاستفتاء العام، في حين تهدف وثيقة دي مستورا إلى تجاوز هذا الترتيب الذي نصت عليه قرارات أممية للوصول فوراً إلى مرحلة صياغة الدستور.