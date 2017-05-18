الجيش الحر: التحالف قصف قافلة عسكرية لميليشيا حزب الله

أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الاميركية مساء الخميس أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت قافلة موالية للنظام السوري بينما كانت متجهة الى موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الأردنية. في حين كشفت مصادر عسكرية في الجيش السوري الحر أن القصف طال قافلة عسكرية تتبع ميليشيات #حزب_الله حيث تم تدمير دبابة وسيارة.

وكان مسؤول أميركي أعلن في وقت سابق أن قوات #واشنطن شنت #غارات على #موكب_عسكري لميليشيات موالية للأسد قرب المثلث الحدودي مع #العراق و #الأردن. وأضاف المسؤول أن استهداف هذا الموكب قرب معبر التنف تم بعدما تحرك تجاه قوات تدعمها #الولايات_المتحدة في #سوريا.

وبحسب قوى #الثورة_السورية فإن الميليشيات الموالية للأسد كانت تتحرك باتجاه جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر، الذي أنشأ معبراً تجارياً بالقرب من منطقة التنف الحدودية، بهدف تأمين وحماية المنطقة المحاذية للحدود من خطر داعش.

ماتيس: سندافع عن قواتنا

وفي تعقيبه على الغارة، أعلن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس الخميس أن واشنطن لن تنخرط بشكل أكبر في الصراع السوري.

وأشار ماتيس إلى أن بلاده لا تزيد من دورها في الحرب الاهلية السورية، لكنها ستدافع عن قواتها ، وأضاف أنهم سيدافعون اذا اتخذت خطوات عدائية ضدهم ، وأعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الاميركية ان طائرات التحالف الذي تقودها الولايات المتحدة قصفت قافلة موالية للنظام يبدو انها كانت تنقل عناصر من الميليشيات الشيعية في سوريا بينما كانت متجهة الى موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الاردنية.

