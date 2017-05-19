الجعفري: مفاوضات جنيف لم تتطرق لبحث السلال الـ4

فيما تختتم الجمعة محادثات جنيف بجولتها السادسة التي بدأت الثلاثاء، أفاد مراسل الحدث اليوم الجمعة أن المبعوث الأممي ستيفان #دي_مستورا اجتمع مع وفد نظام الأسد برئاسة بشار الجعفري في اجتماع هو الأخير قبيل اختتام المحادثات.

وفي تصريح للصحافيين قال الجعفري إن المحادثات لم تطرق إلى السلال الأربع التي كانت طرحت في الجولة الماضية، والتي أشارت المعارضة السورية إلى ضرورة البحث فيها أو في البعض منها.

وتتمثل السلال الأربع التي كانت طرحت في جنيف 4 ومن ثم أعيد النقاش بشأنها في جولات لاحقة بما يلي:

- السلة الأولى: تتعلق بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع.

- السلة الثانية: وضع مسودة دستور جديد.

- السلة الثالثة: إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، تحت إشراف الأمم المتحدة، أو ما تسميه المعارضة آلية الانتقال السياسي.

- السلة الرابعة: مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، يشارك وفد المعارضة السورية بكامل أعضائه وبرئاسة نصر الحـريـري في الجلسة الختامية مع المبعوث الخاص دي ميستورا، اليوم لاستكمال النقاش حول الانتقال السياسي ورؤية المعارضة للهيئة الحاكمة الانتقالية.

يذكر أن فصائل عسكرية من الجيش الحر كانت علقت مشاركتها الخميس اعتراضاً على المقترح الذي تقدم به دي ميستورا الثلاثاء والذي تطرق إلى آلية دستورية، وعلى عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية للمفاوضات.

وهنا يشار إلى أن كتلة الفصائل العسكرية داخل الهيئة العليا للمفاوضات لم تعلق مشاركتها.

وكانت مصادر المعارضة قالت إن هناك ضغوطا روسية كبيرة على وفد هيئة التفاوض في جنيف للقبول بمناقشة ملف الدستور.